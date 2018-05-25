Большой велопарад скажется на движении в Петербурге

Ежегодный Большой велопарад в честь Дня рождения Петербурга станет причиной закрытия движения и запрета на парковку на ряде улиц города. Об этом 25 мая предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что формироваться колонны начнут 27 мая в десять утра на пересечении Лиговского проспекта и улицы Жуковского, а в районе БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничное мероприятие для участников заезда. Им предстоит преодолеть 16 километров пути.

Для проведения парада с 09:00 до полудня будет закрыто движение по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского.

С 11:30 до 15:00 – по Приморскому проспекту (между Яхтенной и Туристской улицами). С 11:00 до 13:00 движение будут перекрывать поэтапно для проезда колонн.

Также автомобилистам нужно учитывать, что с с 08:00 26 мая до девяти утра 27 мая будет запрещена стоянка по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского. Также с 08:00 26 мая до 13:00 27 мая нельзя будет припарковаться на Уральской улице от набережной реки Смоленки до моста Бетанкура.