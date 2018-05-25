Уилл Смит исполнил официальный гимн ЧМ-2018

Официальный гимн чемпионата мира по футболу-2018 опубликован на сайте YouTube.ru 25 мая. Песня называется Live It Up («Давайте жить на полную»), ее исполняют известный актер и обладатель "Грэмми" Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи. Ожидается, что 7 июня будет представлен официальный видеоклип.

Ранее яркий проморолик к мундиалю опубликовал британский телеканал BBC Sport. В центре сюжета – ткацкий станок, из-под которого под песню «Очи черные» в исполнении Джона Томлинсона выходит полотно с легендарными моментами из предыдущих турниров.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.