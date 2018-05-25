Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость.

Бронзовый призёр Олимпиады-2016, призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России (ЦОП «Тюмень – дзюдо») Наталья Кузютина и мобильное приложение «Галамагия» вновь радуют пользователей виртуальной реальностью.

пресс-служба "Галамарт"

Чтобы привлечь больше людей к здоровому образу жизни, спортивный бренд SilaPro, лицом которого является Наталья Кузютина, выпустил ограниченную серию спортивных товаров в интерактивной упаковке.

– Торговая марка SilaPro не является профессиональной, она более ориентирована на любителей. Почему именно с ней вы решили сотрудничать?

– Я считаю, что в спорте не должно быть рамок и ограничений. И таких понятий, что спорт – только для профессионалов, только для обеспеченных людей – это мнение ошибочно. Мне кажется, уже стоит развеять миф, что для занятий спортом необходимы только дорогие товары класса премиум. Спорт может быть доступен для каждого! – прокомментировала Наталья Кузютина.

Используя смартфон и мобильное приложение «Галамагия», покупатель может увидеть веселые сюжеты на спортивную тему. «Галамагия» вместе с Натальей Кузютиной замотивируют вас на занятия спортом и зарядят хорошим настроением.

Героями забавных виртуальных роликов помимо Натальи Кузютиной стали Баба-Яга и ее внучки-близняшки Катя и Волга Король. Выбрав один из спортивных товаров линейки Sila Pro, например мяч для фитнеса, эспандер или скакалку, наведя камеру мобильного телефона на этикетку, вы увидите одну из веселых историй, мотивирующих вас на занятия спортом. Приложение доступно для специального скачивания в AppStore и Android, а специальная линия спортивных товаров SilaPro уже продается во всех магазинах сети «Галамарт». Вставить ссылку на видео: