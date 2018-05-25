МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля

Группировка МЧС численностью 40 тысяч человек приведена в «повышенную готовность». Спасатели должны обеспечить круглосуточное дежурство на объектах спортивной инфраструктуры чемпионата мира по футболу в период с 25 мая по 25 июля.

Как сообщает 25 мая пресс-служба ведомства, в 11 городах развернуты оперативные штабы, в состав дежурных смен включены сотрудники, владеющие иностранными языками. Сотрудники МЧС готовятся работать по трем направлениям: защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности, безопасность людей на водных объектах.

К авиационному обеспечению безопасности привлечено более 60 самолетов и вертолетов, проведена рекогносцировка посадочных площадок и мест забора воды в районах спортивных объектов и вертолетных площадок вблизи лечебных учреждений. В ходе подготовки к мундиалю в МЧС было проведено более 1200 пожарно-тактических, командно-штабных и тактико-специальных учений и занятий.

Напомним также, что в соответствии с указом президента России на период проведения чемпионата мира по футболу в городах-организаторах введен ряд правил, касающихся ограничения полетов как пилотируемой, так и беспилотной авиации, ограничения районов плавания судов, порядка прохода и проезда в определенные зоны, а также порядка проведения митингов, демонстраций, пикетов и шествий.