Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе «Боинга» над Донбассом

Австралия и Нидерланды предъявили официальные обвинения России по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом.

Об этом 25 мая сообщается на сайте кабинета министров Нидерландов. «Правительство всегда говорило, что необходимо раскрыть правду о катастрофе MH17 и добиться справедливости для жертв и их родственников. И у Нидерландов в этом вопросе есть поддержка международного сообщества. Исходя из выводов международной следственной группы, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», из которой был произведен выстрел по самолету. Правительство делает следующий шаг — официально обвиняет в этом Россию», – заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Австралия и Нидерланды попросили Россию включиться в обсуждение того, как найти справедливое решение. Следующим шагом может стать обращение в международные суды по этому поводу.

«Мы призываем Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления истины и достижения справедливости для жертв полета MH17 и их ближайших родственников», – подытожил министр иностранных дел Нидерландов.

Напомним, накануне, 24 мая, международная следственная группа заявила, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».