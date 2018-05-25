«Ночлежка» расскажет на ПМЭФ о прачечной для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка», которая оказывает помощь людям, оставшимся без крова, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме – сегодня, 25 мая, председатель организации Григорий Свердлин расскажет о «Культурной прачечной». Это гуманитарный проект «Ночлежки» – единственная в России бесплатная прачечная для бездомных людей, где любой нуждающийся может постирать и высушить свои вещи.

«Ночлежка» и Prachka.com, которая взяла на себя расходы по открытию и обслуживанию «Культурной прачечной», представят свой проект на стенде NPO LAB, где объединены некоммерческие организации, бизнес и власть с целью продвижения социальной повестки и развития культуры социальной инклюзии в России.

«Культурная прачечная» – уникальный для России проект. Во-первых, это единственная в стране бесплатная прачечная для бездомных людей. Во-вторых, это эффективная система взаимодействия бизнеса и благотворительности: каждый занимается тем делом, в котором он профессионал. Prachka.com решает вопросы работы нашей прачечной, а «Ночлежка» организует все процессы обслуживания бездомных людей. Такое наше партнёрство позволяет более 3500 человек в год стирать и сушить свои вещи – и благодаря этому иметь возможность устроиться на работу, обратиться в государственные учреждения за помощью и просто не привлекать к себе нездорового внимания окружающих», – говорит Григорий Свердлин.