Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий

Генеральный менеджер и бывший нападающий "Йокерита" Яри Курри может стать владельцем хельсинкского хоккейного клуба после того, как нынешний президент Харри Харкимо продаст свою долю. Об этом 25 мая сообщает издание Ilta-Sanomat.

Харкимо, который намерен заняться политикой, собирается разделить принадлежащие ему 51% акций клуба на три части. Сейчас он ведет переговоры с потенциальными покупателями, среди которых два финских бизнесмена и, как пишут журналисты, одна "звезда хоккея". Источник Ilta-Sanomat сообщил, что под "звездой" может скрываться нынешний менеджер Яри Курри. Сам бывший хоккеист отказался давать комментарии по этому поводу.

Издание отмечает, что Курри может стать идеальной кандидатурой, так как он не новая в клубе фигура, а также дружит с другим владельем клуба – российским миллиардером Геннадием Тимченко.

На данным момент контрольный пакет акций хоккейного клуба из Хельсинки принадлежит президенту Харри Харкимо. В 2013 году компания Arena Events Oy, за которой стояли Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, купила 49% "Йокерита". Роман Ротенберг выкупил доли дяди и отца осенью 2014 года, после того, как Борис и Аркадий Ротенберги попали в санкционный список США.