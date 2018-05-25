Еще
12:39 25.05.2018
Новость часа
11:05
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
Пришлите свою новость!
12:33
Глава Сбербанка заявил, что в России надо реформировать систему госуправления
12:21
Большой велопарад скажется на движении в Петербурге
12:20
"Выборгская" закрыта для пассажиров
12:18
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
12:16
«ПетербургГаз»: Пожар на Пискаревском с газом не связан
12:07
«Классика на Дворцовой» раскрыла секреты видеоконтента
12:03
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
11:59
«Ночлежка» расскажет на ПМЭФ о прачечной для бездомных
11:50
Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе «Боинга» над Донбассом
11:40
Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе
11:36
Москва тоже отпразднует День рождения Петербурга
11:23
Юная петербурженка сбежала из дома к Путину
11:11
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам
11:05
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
11:02
Силуанов: Подоходный налог не повысят, но это не точно
11:00
Кудрин: Правительство — это «тигр, который готовится к прыжку»
10:51
Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом
10:45
В Таврическом покажут любовь к футболу и котам
10:41
Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"
10:31
Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями
10:27
В квартире на Пискаревском взорвался газ
10:13
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
10:10
Петербург поднялся на 4-е место в рейтинге АСИ
10:05
Бомбу на «Площади Восстания» не нашли
10:03
Полицейский Кронштадта запрыгнул на ходу в угнанный самосвал «Вольво»
09:59
У петербургского коллекционера украли серию книг по 100 тысяч каждая
09:54
Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии
09:54
Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»
09:46
В Петербурге бизнесмену вонзили нож в грудь
09:43
Госдеп не сомневается в причастности РФ к крушению малайзийского «Боинга»
09:35
Шушары попали в блокаду из-за ПМЭФ-2018
09:24
Станция «Площадь Восстания» закрыта для пассажиров
09:16
Антон Силуанов: Налоги изменятся, вы неправильно поняли
09:14
Татарстан выступил против закона о добровольном изучении родных языков
09:06
Юго-запад Петербурга замер в пробке. Горожане винят ПМЭФ
09:05
Греф сравнил сегодняшнее отставание России с отставанием США в космосе после запуска советского спутника
08:59
Шредер: За протестами в отношении газопровода Nord Stream-2 стоят коммерческие интересы США
08:41
Дерипаска оставил пост в «Русале»
08:30
Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную
08:23
Фигуранта «болотного дела» избили в Москве
08:11
В Петербурге горит склад изделий для сауны на 600 кв. метрах
02:12
В «Эрарту» привезли скульптуры Сальвадора Дали
01:54
Оперу об Иване Грозном представят в "Зазеркалье"
01:44
На мотофестивале в центре Петербурга выступят «Алиса» и «Чиж и Со»
01:36
Ученый расскажет, как реклама влияет на наши решения
01:12
Русский музей покажет «Купание красного коня» и другие шедевры Петрова-Водкина
00:55
США не поверили в ликвидацию ядерного полигона КНДР
00:41
Американский телеканал CNBC сообщил об успешном испытании системы С-500 "Прометей"
00:34
Робби Уильямс стал звездой вечеринки к 25-летию "Мегафона"
00:16
Украина решила заставить ООН признать Россию спонсором терроризма
00:01
Путин извинился перед инвесторами за опоздание
24/05
Манчини о "Зените": Мне там было хорошо
24/05
Путин резко ответил французскому журналисту о судьбах Сенцова и Вышинского
24/05
"БМВ" сбил двух человек на Просвещения
24/05
Участницы Pussy Riot призвали французского президента потребовать от Путина освободить Сенцова
24/05
Макрон надеется приехать на финал мундиаля в Москву
24/05
На Невском начали монтировать новые остановки
24/05
Россельхознадзор уточнил, кто еще может быть причастен к приглашению сальмонеллы в Мариинку
24/05
Путин об отмене встречи лидеров США и КНДР: Ким Чен Ын сделал все, что обещал
24/05
В Москве мужчина взял в заложники семью, один человек погиб
24/05
Борис Титов: Президент поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска
24/05
Макрон: Франция признает новую международную роль России
24/05
Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»
24/05
Захар Смушкин – противникам города Южный: Мы максимально учли все интересы
24/05
Туалетная проблема задержала возвращение петербуржцев из Доминиканы
24/05
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению «Боинга» над Донбассом
24/05
Захар Смушкин: После ЧМ-218 снова выйдем на обсуждение концепции Конюшенного ведомства
24/05
Летний дворец Петра I откроется для публики — без плесени
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
25.05.2018 12:18

Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий

Генеральный менеджер и бывший нападающий "Йокерита" Яри Курри может стать владельцем хельсинкского хоккейного клуба после того, как нынешний президент Харри Харкимо продаст свою долю. Об этом 25 мая сообщает издание Ilta-Sanomat.

Харкимо, который намерен заняться политикой, собирается разделить принадлежащие ему 51% акций клуба на три части. Сейчас он ведет переговоры с потенциальными покупателями, среди которых два финских бизнесмена и, как пишут журналисты, одна "звезда хоккея". Источник Ilta-Sanomat сообщил, что под "звездой" может скрываться нынешний менеджер Яри Курри. Сам бывший хоккеист отказался давать комментарии по этому поводу.

Издание отмечает, что Курри может стать идеальной кандидатурой, так как он не новая в клубе фигура, а также дружит с другим владельем клуба – российским миллиардером Геннадием Тимченко.

На данным момент контрольный пакет акций хоккейного клуба из Хельсинки принадлежит президенту Харри Харкимо. В 2013 году компания Arena Events Oy, за которой стояли Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, купила 49% "Йокерита". Роман Ротенберг выкупил доли дяди и отца осенью 2014 года, после того, как Борис и Аркадий Ротенберги попали в санкционный список США.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40

СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30

В Петербурге открылся современный курортный комплекс

23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
Богатым финнам станет труднее уходить от налогов
Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе
Покупка Fortum компании Uniper в России откладывается из-за изменений в законе
Финляндия не будет, как Швеция, рассылать памятки на случай войны
Заплывший в Выборгский залив кит вернулся в Финляндию
В Финляндии бушуют лесные пожары. «Ситуация критическая»
Рейтинг конкурентоспособности стран: Россия растет, Финляндия падает, Украина в конце
Ленобласть хочет перерабатывать мусор как Финляндия, но мешает отсутствие "экологической культуры"
Финляндия признана одной из самых передовых цифровых экономик ЕС
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Куда уходит Prisma?
Жаркое финское лето. Гид по фестивалям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Робби Уильямс стал звездой вечеринки к 25-летию "Мегафона"

Шушары попали в блокаду из-за ПМЭФ-2018

Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД

Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
24.05.2018 12:29
Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Детская площадка, ЖК «МореОкеан»
23.05.2018 17:10
Во дворах ЖК «МореОкеан» будет цвести сирень
Setl City подготовила план благоустройства ЖК комфорт-класса «МореОкеан», который возводится в Приморском районе Петербурга. После окончания строительства в 2019 году во дворах двух домов ЖК будут высажены более 200 кустов сирени.
23.05.2018 12:50
«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка
Сотрудники компании «Строительный трест» примут участие в благотворительном марафоне «Зеленые сердца», который пройдет 27 мая в Парке 300-летия Петербурга.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.