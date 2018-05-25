Москва тоже отпразднует День рождения Петербурга

Москва впервые отпразднует День рождения Петербурга. Жителям столицы покажут прямую трансляцию из города на Неве.

Об этом «Фонтанке» в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. По его словам, Смольный рассматривает Москву как самый привлекательный туристический рынок для Северной столицы, в связи с чем и будет организована трансляция. В свою очередь, в сентябре петербуржцы смогут последить за ходом праздничных мероприятий в День Москвы на Дворцовой площади.

Москвичей же 26 мая ждут в парке искусств «Музеон». Там сначала состоится концерт-посвящение Петербургу, а вечером пройдет прямая трансляция концерта «Классика на Дворцовой». На фоне Зимнего дворца для жителей и гостей двух столиц сыграет симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова. В концерте примут участие звезды современной оперной сцены: Роберто Аланья, Александра Куржак, Валентина Нафорницэ, Венера Гимадиева и Алексей Марков.