Новую Tesla представят в день убийства Юлия Цезаря

Премьера нового компактного кроссовера Tesla Model Y должна пройти 15 марта 2019 года. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в twitter. Так он ответил на вопрос о возможной дате дебюта новинки.

Дата, по словам Илона Маска, озвучена неспроста: ему нравится идея представить новую модель «Тесла» в «Мартовские иды» (середина месяца по календарю древних римлян). Изначально же премьера Model Y была намечена на период с конца 2018-го по середину 2019-го и имела все шансы пройти ещё позже – слишком много проблем у компании возникло при запуске самой доступной модели – Model 3.

Предполагается, что новинка будет построена на ныне существующей архитектуре. В частности, технические характеристики и стиль позаимствуют у кроссовера Tesla Model X, что позволит выпустить модель быстрее.

Добавим, что иды – понятие, связанное с древнеримским календарём. Это день в середине месяца, посвященный Юпитеру.

Мартовские иды, соответственно, по древнеримскому календарю – 15 марта. Дата известна в истории: 15 марта в 44 году до нашей эры был убит Юлий Цезарь. Он погиб от рук заговорщиков, опасавшихся усиления монархических устремлений политика и полководца, в Риме в день заседания сената.