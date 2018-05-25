Юная петербурженка сбежала из дома к Путину

Пропавшую два дня назад девушку-подростка из Купчино нашли на подступах к Константиновскому дворцу. Беглянка желала общения с президентом, но встречу сорвал патруль.

Как стало известно «Фонтанке», путешествие к российскому лидеру для шестнадцатилетней жительницы Фрунзенского района закончилось 24 мая в километре от Дворца конгрессов. Патрулирующие территорию полицейские столкнулись с ней у общежития Морской академии имени Макарова на Санкт-Петербургском шоссе. Девушка с двумя пакетами в руках вышла им навстречу, пробравшись через придорожный кустарник, и была предсказуемо остановлена.

Праздного в её прогулке не было: она рассказала, что живёт на проспекте Славы, а в Стрельну пришла на приём к президенту. Владимира Путина как раз ждали в Константиновском дворце, но путешественницу к нему не пустили. Её проводили сначала в отдел полиции, где выяснилось, что она уже сутки числится в списке пропавших, а потом – в психиатрическую больницу. Спасать её от самонадеянных мыслей будут специалисты.