Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе

Транспортные ведомства России и Финляндии в рамках ПМЭФ подписали меморандум о совместном тестировании беспилотных транпортных средств. Государственная компания «Автодор», НП «ГЛОНАСС», а также Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и Центр технических исследований VTT создадут международную рабочую группу для создания и внедрения дорожных сервисов, разработки навигационных карт и испытания «умных» авто, сообщает 25 мая пресс-служба «Автодора».

В частности, предлагается начать тестирование технологий связи V2X, посредством которых автомобили смогут взаимодействовать друг с другом, пешеходами, окружающей средой и объектами инфраструктуры. Именно отсутствие такой системы связи является основным барьером для внедрения специальных сервисов на дорогах общего пользования, заявил президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Стороны уверены, что работа в этом направлении поможет повысить безопасность дорожного движения. Новые технологии должны обеспечить обмен данными между автомобилями и уведомлять о неисправностях других важных для безопасности движения параметрах.

Транспортные ведомства намерены привлечь для разработки российские и международные компании, специализирующиеся на инфраструктурных и технологических решениях.

Подробнее о планах по развитию интеллектуального транпорта и перспективах тестирования беспилотников на трассе между Петербургом и Хельсинки читайте в материале «Фонтанки».