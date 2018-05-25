Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам

Минфин рассматривает возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018 25 мая.

Один из вариантов – забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам. «Это было бы, возможно, справедливо», – сказал он.

Глава минфина Антон Силуанов Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Антон Силуанов подчеркнул, что регионам нужны дополнительные средства на выполнение майских указов президента. «Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс», – пообещал он.

Выпадающие доходы из-за снижения акцизов на нефтепродукты регионам компенсируют из федерального бюджета. «Они являются одним из источников дорожных фондов регионов», – пояснил он.