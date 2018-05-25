Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам
Минфин рассматривает возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018 25 мая.
Один из вариантов – забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам. «Это было бы, возможно, справедливо», – сказал он.
Антон Силуанов подчеркнул, что регионам нужны дополнительные средства на выполнение майских указов президента. «Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс», – пообещал он.
Выпадающие доходы из-за снижения акцизов на нефтепродукты регионам компенсируют из федерального бюджета. «Они являются одним из источников дорожных фондов регионов», – пояснил он.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников