Силуанов: Подоходный налог не повысят, но это не точно

Министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018 отказался говорить, какие налоги собирается пересматривать в ближайшее время, но рассказал, что останется неизменным.

В частности, Минфин не считает целесообразным менять подоходный налог и вводить прогрессивную шкалу. «Наши завоевания в части налогообложения – это низкий налог на доходы граждан и отсутствие возможности для уклонения. 13%, которые в последнее время платили все, – очень хороший принцип», – пояснил он. Но, оговорился министр, окончательное решение остается за правительством.

Глава минфина Антон Силуанов Фото: Константин Селин

На вопрос о маневре 22-22 (снижение страховых взносов и повышение НДС) министр ответил шуткой. «Мы долго дискутировали, что лучше – 90-60 -90 или 22-22, и решили, что 90-60-90», – сказал он.

Отмена льготной ставки НДС для продуктов питания и детских товаров, а также налог с продаж также не стоит в повестке дня Минфина.

Напомним, что сегодня утром Силуанов уточнил свои слова о том, что правительство не планирует менять налоги в ближайшие 6 лет. Налоговая система будет перенастроена, а потом уже останется постоянной на следующие годы, объяснил вице-премьер на бизнес-завтраке Сбербанка. Но основные налоги меняться не должны.