Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга

Загруженность петербургских дорог днём 25 мая не падает – установившиеся рано 5-балльные заторы невелики, но стабильны и сложно преодолимы. К одиннадцати утра проблемы начались в центре города.

По словам автомобилистов, неожиданные перекрытия, в частности, проходят на Невском проспекте и в районе Дворцовой площади. На картах постоянно возникают отметки с говорящими сообщениями «открыли» и «закрыли». В результате на Невском поток едет со скоростью от 7 до 10 километров в час, похожая ситуация на Каменноостровском проспекте и Университетской набережной, на Малой Морской улице и Адмиралтейском проспекте. Встали Вознесенский проспект в районе Садовой улицы и Исаакиевская площадь.

Многие водители не выдерживают – пробки в буквальном смысле «громкие», клаксоны не умолкают.

Несмотря на трудности в центре, рекорд сейчас поставлен на юго-западе. По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», затор около 5 километров скопился на внешнем кольце КАД от реки Чёрная до Красносельского шоссе.

Напомним, что в рамках ПМЭФ-2018 самые, пожалуй, серьезные пробки – в районе Шушар. Микрорайон попросту оказался в блокаде.