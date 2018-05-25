Кудрин: Правительство — это «тигр, который готовится к прыжку»

Правительство России не торопится с решением амбициозных задач, которые перед ним поставил президент Владимир Путин. Как пишет РБК, об этом 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Под «амбициозными задачами» Кудрин имел в виду «майский указ» президента.

«Сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — заявил председатель Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что возможное повышение пенсионного возраста, о котором говорят в правительстве, является подготовкой к выполнению майских указов. По мнению главы Счетной палаты, это неизбежное решение — иначе не сыскать средств на исполнение всех планов, заявленных Владимиром Путиным. Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее говорил, что на эти цели понадобится около 8 трлн рублей.