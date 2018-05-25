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25.05.2018 10:51

Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что последние террористические акции в стране координировались в мессенджере Telegram. Создатели сервиса, по словам чиновника, прячутся за живым щитом IT-корпораций.

Об этом глава Роскомнадзора заявил на Петербургском экономическом форуме.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Жаров назвал логику администрации мессенджера абсолютно пиратской – как и сети «ВКонтакте» до прихода туда Mail.ru.

Точно так же он охарактеризовал методы обхода блокировки. По словам Жарова, мессенджер использует IP-адреса чужих сетей и "прячется за живым щитом международных IT-корпораций". Несмотря на это, деградация сервиса от действий Роскомнадзора, по оценке чиновника, составляет от 15 до 30%.

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.


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