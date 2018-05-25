Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что последние террористические акции в стране координировались в мессенджере Telegram. Создатели сервиса, по словам чиновника, прячутся за живым щитом IT-корпораций.

Об этом глава Роскомнадзора заявил на Петербургском экономическом форуме.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Жаров назвал логику администрации мессенджера абсолютно пиратской – как и сети «ВКонтакте» до прихода туда Mail.ru.

Точно так же он охарактеризовал методы обхода блокировки. По словам Жарова, мессенджер использует IP-адреса чужих сетей и "прячется за живым щитом международных IT-корпораций". Несмотря на это, деградация сервиса от действий Роскомнадзора, по оценке чиновника, составляет от 15 до 30%.