Богатым финнам станет труднее уходить от налогов

Парламент Финляндии одобрил прекращение налогового соглашения между Финляндией и Португалией, которая пользуется популярностью среди финских пенсионеров-миллионеров, которые не хотят платить налоги на родине. Об этом сообщает издание Uusi Suomi.

"Мы должны положить конец этому гротеску, – прокомментировал решение финского парламента депутат Яри Мюллюкоски. – Финляндия наконец-то прекратит действие налогового соглашения, дававшее право некоторым состоятельным пенсионерам не платить налоги". В этом вопросе депутаты проявили редкое единодушие, и "за" проголосовали представители всех партий.

Народные избранники подсчитали, что за год бюджет страны теряет порядка 3-6 млн евро только на финнах-резидентах республики на Пиренейском полуострове.

Финансовый комитет выразил поддержку решению парламента. Таким образом, между Финляндией и Португалией временно не будет никакого налогового соглашения.

Сразу несколько финских пенсионеров-миллиардеров облюбовали республику на Пиренейском полуострове, которая позволяла им избежать финского налога на пенсию. Сейчас в Португалии проживают бывший президент Kesko Матти Халмесмяки, Сакари Тамминен и Ким Гран, занимавшие высшие посты в Nokian Tyres, а также Маарит Тойвонен-Койвисто, миллиардер и владелица строительного концерна Onvest.

Налоговая служба Суоми заинтересовалась проживающими в Португалии пенсионерами еще в 2016 году, заметив, что 500 человек, не платя налог, получают больше, чем работающие финны. Однако тогда все ограничилось только двумя договорами между министерствами двух стран. Кроме того, финские власти также подписали соглашение с налоговыми органами Испании.