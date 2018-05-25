Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"
– В 2018 году добыча сланцевой нефти вырастет до 1,4 млн баррелей в сутки. Нам пора признать что сланцевая добыча в США вступила в этап определенной зрелости. Надо присмотретьcя к её рискам, – отметил Игорь Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2018 25 мая.
При этом он отметил, что сдерживающими факторами развития этого направления будут текучий уровень технологий и возможное быстрое истощение наиболее перспективных месторождений.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.