Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"

Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые признал, что рост объемов добычи сланцевой нефти продолжится, а отрасль стала серьезным бизнесом в США, с которым надо считаться. Об этом глава "Роснефти" заявил 25 мая на Петербургском экономическом форуме.

– В 2018 году добыча сланцевой нефти вырастет до 1,4 млн баррелей в сутки. Нам пора признать что сланцевая добыча в США вступила в этап определенной зрелости. Надо присмотретьcя к её рискам, – отметил Игорь Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2018 25 мая.

При этом он отметил, что сдерживающими факторами развития этого направления будут текучий уровень технологий и возможное быстрое истощение наиболее перспективных месторождений.