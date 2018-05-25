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25.05.2018 10:45

В Таврическом покажут любовь к футболу и котам

В день празднования 315-летия Санкт-Петербурга в Таврическом саду состоится презентация социально-благотворительного проекта «Моя любовь – футбол и кот!», посвященного приближающемуся чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Цель мероприятия – привлечь внимание горожан к проблеме гуманного отношения к бездомным животным, рассказать о возможностях и условиях «усыновления» животных из приютов Петербурга.

В рамках акции будут установлены 32 ростовые фигуры котов с футбольными мячами – по числу стран – участниц FIFA, расписанные известными петербургскими художниками, а также студентами художественных училищ и школ.

"Республика кошек"

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Художники уже перед собравшейся аудиторией завершат проработку отдельных деталей росписи котов-футболистов, после чего представят свои творения. Примечательно, что каждый такой кот олицетворяет одну из стран-участниц ЧМ-2018 и поэтому раскрашен в цвета представляемого им государства с использованием национальной символики и свободных ассоциаций.

Также все желающие смогут получить листовку с информацией о программах гуманного сокращения численности безнадзорных животных и способах их «усыновления».

Начало акции в 14 часов. Участие бесплатное.

Напомним, что старт марафону «Моя любовь – футбол и кот!» был дан в апреле у стен «Республики кошек». Тогда в его рамках прошла акция «Раскрась Ахилла».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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