Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что треть мирового запаса нефти находится под санкциями: 6,1% мировой добычи из России, 9,8% – Ирана, 17,8% – из Венесуэлы.

– Только вдумайтесь в эти цифры. Этот своеобразный рекорд, которого еще не было в мировой истории, – заявил Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2018. – К сожалению, санкционная политика становится элементом давления.

В конечном итоге это ударит по карману потребителя, считает глава Роснефти. В то же время он перед началом презентации предупредил отдельным слайдом, что все его оценки относительны.