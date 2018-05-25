Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что треть мирового запаса нефти находится под санкциями: 6,1% мировой добычи из России, 9,8% – Ирана, 17,8% – из Венесуэлы.
– Только вдумайтесь в эти цифры. Этот своеобразный рекорд, которого еще не было в мировой истории, – заявил Сечин на Энергетической панели ПМЭФ-2018. – К сожалению, санкционная политика становится элементом давления.
В конечном итоге это ударит по карману потребителя, считает глава Роснефти. В то же время он перед началом презентации предупредил отдельным слайдом, что все его оценки относительны.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.