В квартире на Пискаревском взорвался газ

Квартирный пожар в Калининском районе Петербурга, спасаясь из которого накануне из окна выпрыгнул мужчина, начался после взрыва бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке, взрыв произошёл около половины седьмого утра 24 мая в двухкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажки на Пискаревском проспекте, 10. Погибли 79-летняя хозяйка квартиры и её 45-летняя дочь. Внук 24 лет госпитализирован. Семьдесят соседей были эвакуированы.

Огонь, охвативший сорок квадратных метров, потушили в восемь утра. Взрывной волной в нескольких квартирах выбило стёкла, других обрушений в доме не обнаружили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».