Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
Ранее Следственный комитет заявил, что с ним пока проводятся следственные действия. Их подозревают в халатности и растрате.
Ранее СК сообщил, что, по версии следствия, оба фигуранта не проверяли, и даже не собирались, соблюдение требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтову также вменяют растрату средств регионального управления МЧС – около 2 млн рублей.
В ближайшее время Мамонтову и Терентьеву предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об их аресте на время предварительного следствия.
Справка:
Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его причиной стало короткое замыкание. В момент ЧП в здании ТРК «Зимняя вишня» не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Погибли 60 человек, в основном — дети.
Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ. Ранее были задержаны 8 человек, среди них - начальник пожарного звена Сергей Генин. Более высокопоставленных представителей ведомства до этого в рамках уголовного дела не привлекали.