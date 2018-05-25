Еще
12:40 25.05.2018
Новость часа
11:05
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
Пришлите свою новость!
12:37
Уилл Смит исполнил официальный гимн ЧМ-2018
12:33
Глава Сбербанка заявил, что в России надо реформировать систему госуправления
12:21
Большой велопарад скажется на движении в Петербурге
12:20
"Выборгская" закрыта для пассажиров
12:18
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
12:16
«ПетербургГаз»: Пожар на Пискаревском с газом не связан
12:07
«Классика на Дворцовой» раскрыла секреты видеоконтента
12:03
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
11:59
«Ночлежка» расскажет на ПМЭФ о прачечной для бездомных
11:50
Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе «Боинга» над Донбассом
11:40
Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе
11:36
Москва тоже отпразднует День рождения Петербурга
11:23
Юная петербурженка сбежала из дома к Путину
11:11
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам
11:05
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
11:02
Силуанов: Подоходный налог не повысят, но это не точно
11:00
Кудрин: Правительство — это «тигр, который готовится к прыжку»
10:51
Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом
10:45
В Таврическом покажут любовь к футболу и котам
10:41
Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"
10:31
Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями
10:27
В квартире на Пискаревском взорвался газ
10:13
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
10:10
Петербург поднялся на 4-е место в рейтинге АСИ
10:05
Бомбу на «Площади Восстания» не нашли
10:03
Полицейский Кронштадта запрыгнул на ходу в угнанный самосвал «Вольво»
09:59
У петербургского коллекционера украли серию книг по 100 тысяч каждая
09:54
Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии
09:54
Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»
09:46
В Петербурге бизнесмену вонзили нож в грудь
09:43
Госдеп не сомневается в причастности РФ к крушению малайзийского «Боинга»
09:35
Шушары попали в блокаду из-за ПМЭФ-2018
09:24
Станция «Площадь Восстания» закрыта для пассажиров
09:16
Антон Силуанов: Налоги изменятся, вы неправильно поняли
09:14
Татарстан выступил против закона о добровольном изучении родных языков
09:06
Юго-запад Петербурга замер в пробке. Горожане винят ПМЭФ
09:05
Греф сравнил сегодняшнее отставание России с отставанием США в космосе после запуска советского спутника
08:59
Шредер: За протестами в отношении газопровода Nord Stream-2 стоят коммерческие интересы США
08:41
Дерипаска оставил пост в «Русале»
08:30
Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную
08:23
Фигуранта «болотного дела» избили в Москве
08:11
В Петербурге горит склад изделий для сауны на 600 кв. метрах
02:12
В «Эрарту» привезли скульптуры Сальвадора Дали
01:54
Оперу об Иване Грозном представят в "Зазеркалье"
01:44
На мотофестивале в центре Петербурга выступят «Алиса» и «Чиж и Со»
01:36
Ученый расскажет, как реклама влияет на наши решения
01:12
Русский музей покажет «Купание красного коня» и другие шедевры Петрова-Водкина
00:55
США не поверили в ликвидацию ядерного полигона КНДР
00:41
Американский телеканал CNBC сообщил об успешном испытании системы С-500 "Прометей"
00:34
Робби Уильямс стал звездой вечеринки к 25-летию "Мегафона"
00:16
Украина решила заставить ООН признать Россию спонсором терроризма
00:01
Путин извинился перед инвесторами за опоздание
24/05
Манчини о "Зените": Мне там было хорошо
24/05
Путин резко ответил французскому журналисту о судьбах Сенцова и Вышинского
24/05
"БМВ" сбил двух человек на Просвещения
24/05
Участницы Pussy Riot призвали французского президента потребовать от Путина освободить Сенцова
24/05
Макрон надеется приехать на финал мундиаля в Москву
24/05
На Невском начали монтировать новые остановки
24/05
Россельхознадзор уточнил, кто еще может быть причастен к приглашению сальмонеллы в Мариинку
24/05
Путин об отмене встречи лидеров США и КНДР: Ким Чен Ын сделал все, что обещал
24/05
В Москве мужчина взял в заложники семью, один человек погиб
24/05
Борис Титов: Президент поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска
24/05
Макрон: Франция признает новую международную роль России
24/05
Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»
24/05
Захар Смушкин – противникам города Южный: Мы максимально учли все интересы
24/05
Туалетная проблема задержала возвращение петербуржцев из Доминиканы
24/05
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению «Боинга» над Донбассом
24/05
Захар Смушкин: После ЧМ-218 снова выйдем на обсуждение концепции Конюшенного ведомства
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.05.2018 10:13

Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником

Вслед за начальником ГУ МЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым задержан начальник отдела надзора по г. Кемерово Григорий Терентьев.
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
кадр из видео/YouTube/СК РФ

Ранее Следственный комитет заявил, что с ним пока проводятся следственные действия. Их подозревают в халатности и растрате.

Ранее СК сообщил, что, по версии следствия, оба фигуранта не проверяли, и даже не собирались, соблюдение требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтову также вменяют растрату средств регионального управления МЧС – около 2 млн рублей.

В ближайшее время Мамонтову и Терентьеву предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об их аресте на время предварительного следствия.

Справка:

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его причиной стало короткое замыкание. В момент ЧП в здании ТРК «Зимняя вишня» не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Погибли 60 человек, в основном — дети.

Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ. Ранее были задержаны 8 человек, среди них - начальник пожарного звена Сергей Генин. Более высокопоставленных представителей ведомства до этого в рамках уголовного дела не привлекали.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40

СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58

Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово

В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12

Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах

Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МЧС приведено в повышенную готовность до конца Мундиаля
Жаров: Все последние теракты в России координировались через Telegram, Дуров прячется за живым щитом
Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником
Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»
Госдеп не сомневается в причастности РФ к крушению малайзийского «Боинга»
Татарстан выступил против закона о добровольном изучении родных языков
Фигуранта «болотного дела» избили в Москве
США не поверили в ликвидацию ядерного полигона КНДР
Американский телеканал CNBC сообщил об успешном испытании системы С-500 "Прометей"
Украина решила заставить ООН признать Россию спонсором терроризма
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
«Кто оскорбит мостростроителей, с тем разберутся»
Петербургу аукнулись хабаровские живодерки
Санкции не лишат Вексельберга яиц Фаберже
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
"Венесуэла похожа на Россию 90-х"
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Земля и люди. Что еще нужно религиям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Робби Уильямс стал звездой вечеринки к 25-летию "Мегафона"

Шушары попали в блокаду из-за ПМЭФ-2018

Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД

Новости компаний
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК «ЦДС»
24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
АО «ГОЗ Обуховский завод»
16.05.2018 15:10
Петропавловская крепость отсалютовала Обуховскому заводу
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 16 мая раздался в честь 155-летия Обуховского завода. Один из крупнейших машиностроительных заводов военно-промышленного комплекса в стране был основан в 1863 году, 4 мая по старому стилю
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.