Глава пожарного надзора Кемерово задержан вслед за своим начальником

Вслед за начальником ГУ МЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым задержан начальник отдела надзора по г. Кемерово Григорий Терентьев.

Ранее Следственный комитет заявил, что с ним пока проводятся следственные действия. Их подозревают в халатности и растрате.

Ранее СК сообщил, что, по версии следствия, оба фигуранта не проверяли, и даже не собирались, соблюдение требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтову также вменяют растрату средств регионального управления МЧС – около 2 млн рублей.

В ближайшее время Мамонтову и Терентьеву предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об их аресте на время предварительного следствия.