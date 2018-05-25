Петербург поднялся на 4-е место в рейтинге АСИ

На Петербургском экономическом форуме озвучили результаты ежегодного рейтинга инвестпривлекательности российских регионов Агентства стратегических инициатив. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Петербург занял 4-ю позицию. Перед Северной столицей – Тюменская область, Москва и Татарстан.

В прошлом году Северная столица стала 17-й из 85. В 2016-м- 22-й.

Рейтинг АСИ проводился посредством опроса предпринимателей. В этом году более 400 тысяч бизнесменов оценили удобство вложения инвестиций.

Справка:

По итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал в Петербурге достиг 658,5 млрд. рублей, это на 13% выше аналогичного показателя за 2016 год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.