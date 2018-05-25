Полицейский Кронштадта запрыгнул на ходу в угнанный самосвал «Вольво»

Неизвестный выкинул водителя из грузовой иномарки в Приморском районе Петербурга, а преследование началось на дамбе. Угонщик выпрыгнул из машины на ходу, сержант был вынужден занять его место.

По информации «Фонтанки», около 16 часов 24 мая дежурная часть ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объявила план «Перехват». Решение было принято после заявки о том, что в Приморском районе, на Парашютной улице, 60, на стоянке возле гипермаркета «Лента» неизвестные напали на водителя красного самосвала «Вольво» и, завладев транспортом, скрылись.

Вскоре оператор компании «Аркан», чья сигнализация была установлена на автомашине, сообщил, что «Вольво» движется по ЗСД в сторону Ломоносова. Информацию принял экипаж патрульно-постовой службы Кронштадта и перекрыл дорогу по дамбе.

Еще через несколько минут грузовик проследовал мимо полицейских, не отреагировав на команду остановится. Началось преследование на служебном «УАЗ Патриоте».

Когда машина полиции поравнялась с «Вольво», а сотрудник из открытого окна продемонстрировал пистолет, самосвал снизил скорость, водитель выскочил из-за руля и запрыгнул в «Мерседес» сопровождения, догонять который было уже бессмысленно.

Полицейские затормозили, а сержант полиции на бегу догнал двигающийся самосвал, вскочил в салон и заглушил двигатель.

Самим же нападением занимается уголовный розыск Приморского района.