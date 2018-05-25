У петербургского коллекционера украли серию книг по 100 тысяч каждая

В Петербурге задержан охотник за редкими книгами. Его искали после исчезновения из частной коллекции иллюстрированного сборника «Художественные сокровища России».

Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, альманах стоимостью 800 тысяч рублей похитили из квартиры на Большой Пушкарской улице. Хозяин не сразу заметил пробел в коллекции, и, учитывая отсутствие следов взлома, он вынужден был вспоминать имена гостей, приходивших к нему в течение года.

Накануне полиция задержала 36-летнего жителя Петербурга, тоже не чуждого миру антиквара. Похищенный семитомник тоже нашелся. Он не пострадал. Издание оберегали не хуже, чем у хозяина. Подозреваемого отпустили под подписку.

Оценка 800 тысяч – весьма условная, и стоимость издания превышает миллион рублей.

«Художественные сокровища России» – один из известнейших альманахов о русском искусстве. Выпускался в виде ежемесячного журнала с 1901-го по 1907 год Императорским обществом поощрения художеств. К его изданию были причастны яркие представители культуры, литераторы и художники.