Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии
Представители Nord Stream-2 AG считают, что идея тоннеля под Кургальским заказником требует пристального изучения. Он вреден для окружающей среды.
Такое мнение компания высказала в рамках ПМЭФ-2018 в ответ на предложение Фонда защиты дикой природы проложить газопровод через Кургальский заказник по землей. По словам экологов, из-за начавшихся изысканий в заказнике уже погибли несколько краснокнижных видов животных.
Напомним, что ранее в "Гринпис" заявили, что стройка в Кургальском заказнике является грубым нарушением российского и международного законодательства. В ответ разработчик проекта газопровода «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG объяснила, что пока речь идет только об изысканиях.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия". В этом году более 15 тысяч участников.