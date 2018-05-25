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25.05.2018 09:54

Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии

Представители Nord Stream-2 AG считают,  что идея тоннеля под Кургальским заказником требует пристального изучения. Он вреден для окружающей среды.

Такое мнение компания высказала в рамках ПМЭФ-2018  в ответ на предложение Фонда защиты дикой природы проложить газопровод через Кургальский заказник по землей. По словам экологов,  из-за начавшихся изысканий в заказнике уже погибли несколько краснокнижных видов животных.

Напомним, что ранее в "Гринпис" заявили, что стройка в Кургальском заказнике является грубым нарушением российского и международного законодательства. В ответ разработчик проекта газопровода «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG объяснила, что пока речь идет только об изысканиях. 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия". В этом году более 15 тысяч участников.


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