Строители Nord Stream-2: тоннель под Кургальским заказником вредит экологии

Представители Nord Stream-2 AG считают, что идея тоннеля под Кургальским заказником требует пристального изучения. Он вреден для окружающей среды.

Такое мнение компания высказала в рамках ПМЭФ-2018 в ответ на предложение Фонда защиты дикой природы проложить газопровод через Кургальский заказник по землей. По словам экологов, из-за начавшихся изысканий в заказнике уже погибли несколько краснокнижных видов животных.

Напомним, что ранее в "Гринпис" заявили, что стройка в Кургальском заказнике является грубым нарушением российского и международного законодательства. В ответ разработчик проекта газопровода «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG объяснила, что пока речь идет только об изысканиях.