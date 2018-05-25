Руководство кемеровского ГУ МЧС привлекли по делу «Зимней вишни»

Уголовные дела по делу о пожаре в «Зимней вишне» возбуждены в отношении руководства кемеровского управления МЧС.

Как сообщает утром 25 мая Следственный комитет РФ, под следствием оказались начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григорий Терентьев и их не названные по фамилиям коллеги. Всех подозревают в халатности и растрате.

«Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня». Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока не установленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей», – говорится в заявлении СК.

Мамонтов уже задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время обоим предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его причиной стало короткое замыкание. В момент ЧП в здании ТРК «Зимняя вишня» не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Погибли 60 человек, в основном — дети.

Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ. Ранее были задержаны 8 человек, среди них – начальник пожарного звена Сергей Генин. Более высокопоставленных представителей ведомства до этого в рамках уголовного дела не привлекали.