В Петербурге бизнесмену вонзили нож в грудь

Совладельца судостроительных фирм увезли в больницу из парадной дома в Калининском районе Петербурга. На лестнице бизнесмена ножом встретил мужчина в медицинской маске.

Как стало известно «Фонтанке», 46-летнего Леонтия Швецова в парадной девятиэтажки на Академика Байкова нашли в без четверти семь утра 24 мая. Со множественными ножевыми ранениями, пробитым левым лёгким его доставили в операционную. Установленные в парадной камеры показали высокого мужчину в черной кожаной куртке, черной же бейсболке и скрывающей лицо медицинской маске. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что могло стоять за нападением.

В Петербурге Леонтий Швецов является учредителем и совладельцем компании «Евробласт». Второй владелец – его жена. Фирма занимается судовым снабжением, имеет собственное производство оборудования, сотрудничает с итальянской компанией. Совместно с «Русской верфью», учредителем и руководителем которой также является Швецов, компания строит буксиры и суда до 45 метров длиной. По данным СПАРК, основной заказчик «Русской верфи» – Ванинский морской торговый порт, оборудование у «Евробласта» заказывали Адмиралтейские верфи и предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».