Госдеп не сомневается в причастности РФ к крушению малайзийского «Боинга»

Вашингтон не сомневается в выводах международной следственной группы, которая накануне заявила о вине российских военных в гибели малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом 25 мая заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, Совет Безопасности ООН предписывает всем странам сотрудничать в полной мере в установлении виновных в катастрофе рейса MH17. Хизер Нойерт потребовала от Москвы отчитаться о своей роли в инциденте.

«Пришло время для России прекратить врать и объяснить свою роль в катастрофе MH17», – заявила представитель госдепа.

Напомним, Объединенная следственная группа выпустила новый отчет о крушении пассажирского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года накануне, 24 мая. Следователи утверждают: лайнер сбит «Буком» 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только в том случае, если сама примет «полноценное участие в расследовании». Минобороны РФ настаивает, что российские «Буки» никогда не пересекали украинскую границу.