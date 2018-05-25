Антон Силуанов: Налоги изменятся, вы неправильно поняли
Вице-премьер РФ Антон Силуанов сообщил на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме о том, что правительство дошлифовывает предложения по изменениям налоговой системы, которые будут действовать ближайшие 6 лет. «Будет снижение в отношении прямых налогов. Что касается нефтяников, мы планируем завершить налоговый маневр. Мы уже приняли решение о снижении акцизов на продукты нефтепереработки с 1 июля», – сказал Силуанов журналистам 25 мая.
Также в дискуссии с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Силуанов отметил, что его вчерашние слова о том, что налоги в ближайшие 6 лет не будут меняться, неправильно поняли. "Они изменятся, мы перенастроим налоговую систему, а вот затем 6 лет они уже не будут меняться", – объяснил Силуанов. Правда, основные налоги меняться все же не будут, отметил вице-премьер.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.