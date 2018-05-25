Антон Силуанов: Налоги изменятся, вы неправильно поняли

Вице-премьер РФ Антон Силуанов сообщил на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме о том, что правительство дошлифовывает предложения по изменениям налоговой системы, которые будут действовать ближайшие 6 лет. «Будет снижение в отношении прямых налогов. Что касается нефтяников, мы планируем завершить налоговый маневр. Мы уже приняли решение о снижении акцизов на продукты нефтепереработки с 1 июля», – сказал Силуанов журналистам 25 мая.

Также в дискуссии с новым главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Силуанов отметил, что его вчерашние слова о том, что налоги в ближайшие 6 лет не будут меняться, неправильно поняли. "Они изменятся, мы перенастроим налоговую систему, а вот затем 6 лет они уже не будут меняться", – объяснил Силуанов. Правда, основные налоги меняться все же не будут, отметил вице-премьер.