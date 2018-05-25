Татарстан выступил против закона о добровольном изучении родных языков
Госсовет Татарстана выступил против федерального закона о добровольном изучении родных языков в республиках России. Об этом сообщает сайт регионального парламента. Поправки в закон об образовании устанавливают, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе, а изучение родных языков – «с учетом потребностей обучающихся и их родителей».
Как сообщает сайт Госсовета Татарстана, вопрос вызвал бурное обсуждение на заседании 24 мая. Депутаты приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, которое направили и в регионы. Уже известно, что это обращение поддержали парламенты Дагестана, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.
В Татарстане считают, что «языковой» закон противоречит Конституции. В нем видят угрозу для национальных языков российских республик. Парламентариев поддержал бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
«Даже в начальных классах детей начинают отдалять от родного языка. Это же язык матери, язык родителей. Невозможно передать возмущение словами», – сказал он.
Он отметил, что «сейчас в рамках полномочий российского парламента любой закон можно «протащить», потому что национальные республики в меньшинстве», но пообещал найти пути решения этого вопроса. Шаймиев также предложил продолжить консультации и согласительные процедуры «для того, чтобы решить этот болезненный вопрос».
Справка:
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору обеспечить добровольность изучения региональных и национальных языков и прохождение программ по русскому языку в надлежащем объеме. До этого национальные языки были в обязательной школьной программе.
В ноябре прошлого года прокуратура Татарстана потребовала отозвать рекомендации для учебных заведений, по которым изучение татарского языка должно быть обязательным. В ведомстве посчитали такие методические требования незаконными. Президент республики Рустам Минниханов позже заявил, что власти Татарстана достигли предварительных договоренностей о сохранении в школах обязательных уроков татарского языка.
Учитывая реакцию регионов, в Госдуме провели встречу авторов законопроекта, депутатов национальных республик, представителей министерства просвещения, Рособрнадзора и управления президента по внутренней политике. Они решили создать рабочую группу, которая будет заниматься доработкой документа.