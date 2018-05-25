Татарстан выступил против закона о добровольном изучении родных языков

Госсовет Татарстана выступил против федерального закона о добровольном изучении родных языков в республиках России. Об этом сообщает сайт регионального парламента. Поправки в закон об образовании устанавливают, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе, а изучение родных языков – «с учетом потребностей обучающихся и их родителей».

Как сообщает сайт Госсовета Татарстана, вопрос вызвал бурное обсуждение на заседании 24 мая. Депутаты приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, которое направили и в регионы. Уже известно, что это обращение поддержали парламенты Дагестана, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

В Татарстане считают, что «языковой» закон противоречит Конституции. В нем видят угрозу для национальных языков российских республик. Парламентариев поддержал бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Даже в начальных классах детей начинают отдалять от родного языка. Это же язык матери, язык родителей. Невозможно передать возмущение словами», – сказал он.

Он отметил, что «сейчас в рамках полномочий российского парламента любой закон можно «протащить», потому что национальные республики в меньшинстве», но пообещал найти пути решения этого вопроса. Шаймиев также предложил продолжить консультации и согласительные процедуры «для того, чтобы решить этот болезненный вопрос».