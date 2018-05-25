Юго-запад Петербурга замер в пробке. Горожане винят ПМЭФ

Утром 25 мая в Петербурге непривычные и относительно небольшие заторы. Плотность движения оценивается в 5 баллов из 10 возможных, что на 1-2 балла меньше обычного.

Самая сложная ситуация на юго-западе города. Автомобилисты склонны винить в происходящем Петербургский международный экономический форум и его гостей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация на Ленинском проспекте, от бульвара Новаторов до Московского проспекта. Длина пробки всего 3 километра, но проезжать её придётся около 45 минут.

Предсказуемо стоят Пулковское и Петербургское шоссе (ПМЭФ проходит в "Экспофоруме"). Пробка на Московском шоссе и внутреннем кольце КАД в районе развязки в сторону аэропорта.

Очевидцы отмечают, что Московский проспект едет – поток по нему пропускают сотрудники ГИБДД.