Греф сравнил сегодняшнее отставание России с отставанием США в космосе после запуска советского спутника

Глава Сбербанка на деловом завтраке, организованном банком во второй день экономического форума в Петербурге, сравнил сегодняшнее отставание российской экономики от мировых лидеров с отставанием, которое США получили в космической отрасли в советский период, после первого запуска спутника.

Деловой завтрак "Сбербанка"/Греман Греф Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Как отметил Греф, вопрос стоит в том, сможет ли Россия отреагировать так, как это сделали Штаты, и наверстать отставание.

Отметим, что Герман Греф провел голосование среди участников своего бизнес-завтрака – 60 процентов проголосовали, что главная опасность для российской экономики заключается в том, чтобы отложить необходимые реформы.