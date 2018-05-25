Греф сравнил сегодняшнее отставание России с отставанием США в космосе после запуска советского спутника
Глава Сбербанка на деловом завтраке, организованном банком во второй день экономического форума в Петербурге, сравнил сегодняшнее отставание российской экономики от мировых лидеров с отставанием, которое США получили в космической отрасли в советский период, после первого запуска спутника.
Как отметил Греф, вопрос стоит в том, сможет ли Россия отреагировать так, как это сделали Штаты, и наверстать отставание.
Отметим, что Герман Греф провел голосование среди участников своего бизнес-завтрака – 60 процентов проголосовали, что главная опасность для российской экономики заключается в том, чтобы отложить необходимые реформы.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.