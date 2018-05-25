Шредер: За протестами в отношении газопровода Nord Stream-2 стоят коммерческие интересы США

За протестами в отношении газопровода Nord Stream -2 стоят коммерческие интересы США, считает бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. Евросоюз должен найти в себе силы отстаивать свои интересы.

Как заявил Шредер в рамках ПМЭФ-2018, рациональных аргументов против газопровода нет, а за стремлением Дональда Трампа к санкциям стоит желание Вашингтона продавать собственный сжиженный газ вне зависимости от его качества. Это угрожает энергетической безопасности в Европе, так что ЕС должен найти в себе силы высказать независимую позицию. При этом Шредер отметил, что проект движется вперед и согласования получаются.

Ранее в Вашингтоне заявили, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы. В США не исключили, что проект может попасть под американские санкции.

Президент Владимир Путин призвал не политизировать проект и отметил, что запуск проекта "Северный поток – 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, поставки через Украину продолжатся при экономической целесообразности.