Шредер: За протестами в отношении газопровода Nord Stream-2 стоят коммерческие интересы США
За протестами в отношении газопровода Nord Stream -2 стоят коммерческие интересы США, считает бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. Евросоюз должен найти в себе силы отстаивать свои интересы.
Как заявил Шредер в рамках ПМЭФ-2018, рациональных аргументов против газопровода нет, а за стремлением Дональда Трампа к санкциям стоит желание Вашингтона продавать собственный сжиженный газ вне зависимости от его качества. Это угрожает энергетической безопасности в Европе, так что ЕС должен найти в себе силы высказать независимую позицию. При этом Шредер отметил, что проект движется вперед и согласования получаются.
Ранее в Вашингтоне заявили, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы. В США не исключили, что проект может попасть под американские санкции.
Президент Владимир Путин призвал не политизировать проект и отметил, что запуск проекта "Северный поток – 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, поставки через Украину продолжатся при экономической целесообразности.
Справка:
Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Прокладка «Северного потока-2» планируется на 2018 – 2019 годы, а ввод в эксплуатацию — в начале 2020 года.
В начале мая в районе города Лубмин на севере Германии начались работы по возведению сухопутного участка газопровода «Северный поток — 2» и приемной станции. 15 мая начались подготовительные работы по прокладке газопровода в немецких территориальных водах. На данный момент полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока — 2» выдали Германия и Финляндия. Процедуры завершающие согласование разрешений, продолжаются с Швецией и Данией, в территориальных водах которых пройдет маршрут «Северного потока — 2». В то же время власти Дании, заявив о невозможности остановить согласование, заявили о возможности его замедлить, а канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что функционирование «Северного потока — 2» невозможно без транзита газа через территорию Украины. Еврокомиссия продолжает выступать против «Северного потока — 2».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.