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25.05.2018 08:41

Дерипаска оставил пост в «Русале»

Попавший под американские санкции Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала» вслед за гендиректором и семью директорами, номинированными En+.

Об этом утром 25 мая сообщает «Коммерсантъ». Дерипаска являлся в структуре неисполнительным директором. Кадровое решение ради «защиты интересов компании и ее акционеров после введения санкций США». 

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
ТАСС/ПМЭФ 2017

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«Господин Дерипаска подтвердил, что у него нет никаких разногласий с советом директоров, и нет других поводов для его отставки, о которых надо уведомить акционеров. Совет директоров хотел бы выразить признательность господину Дерипаске за его вклад»,— говорится в опубликованном заявлении «Русала». 

Отставка бизнесмена вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, об увольнении руководства и членов совета директоров UС Rusal стало известно вчера. Свой пост покинула генеральный директор Александра Бурико. Также 28 июня этого года совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Справка:

27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций.

Серьезные экономические трудности начались у олигарха Олега Дерипаски 6 апреля, когда Минфин США внес его самого и его компанию «Русал» в очередной санкционный список.


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