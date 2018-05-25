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25.05.2018 08:30

Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную

Трубу с горячей водой прорвало в Колпинском районе Петербурга утром 25 мая. Кипяток подтопил подвал пятиэтажки, и спешащие на работу жители пробирались к выходу через сауну. 

Как сообщили «Фонтанке» читатели, труба протекла рядом с домом №23 по проспекту Ленина. К семи утра первый с торца здания подвал был подтоплен, лестничная площадку затянуло паром. «Как турецкая парная: очень жарко, всё в пару, ничего не видно, с потолков льётся испарина!», – жалуется один из жильцов. 

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В ГУП «ТЭК» уточнили, что заявка о прорыве поступила в десять минут восьмого. До этого к затопленному подвалу вызвали аварийную бригаду жилищников, но им потребовалась подмога. 

Течь дала труба диаметром 325 миллиметров. За час прорыв локализовали и начали сушить подвал. На водоснабжении ближайших жилых домов утренний прорыв не отразится.

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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