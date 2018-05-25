Фигуранта «болотного дела» избили в Москве

Фигурант «болотного дела», член «Яблока» Николай Кавказский сообщил о нападении на него.

По словам правозащитника, преступление было совершено вечером 24 мая в центре Москвы — у станции метро «Площадь Революции» его избили несколько человек. Оппозиционер обратился в полицию и зафиксировал у медиков побои. Те документально подтвердили ушибы и ссадины, пишет «Медуза».

Кавказского задержали в июне 2012 года по делу о беспорядках на Болотной площади. Под арестом он провел почти полтора года. В декабре 2013-го яблочника амнистировали с двумя другими фигурантами «болотного дела» Марией Бароновой и Владимиром Акименковым. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить оппозиционеру 10 тысяч евро компенсации за нарушения во время задержания и суда.