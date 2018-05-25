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25.05.2018 08:11

В Петербурге горит склад изделий для сауны на 600 кв. метрах

Серьезный пожар тушат утром 25 мая во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, в пять утра огнеборцев вызвали на Нефтяную дорогу, 1 В. Там загорелся склад с деревянными изделиями для сауны. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. 

С возгоранием боролись по повышенному номеру 1-бис, который после локализации в 06.05 снизили до первого. 

Информации о пострадавших нет. На месте работает 10 расчетов. 

Как отмечают читатели «Фонтанки», дым от пожара видно даже в центре города, ощущается и запах. Отметим, что место происшествия — недалеко от набережной Обводного канала и городского автовокзала. 

 

 

 


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