В Петербурге горит склад изделий для сауны на 600 кв. метрах

Серьезный пожар тушат утром 25 мая во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, в пять утра огнеборцев вызвали на Нефтяную дорогу, 1 В. Там загорелся склад с деревянными изделиями для сауны. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

С возгоранием боролись по повышенному номеру 1-бис, который после локализации в 06.05 снизили до первого.

Информации о пострадавших нет. На месте работает 10 расчетов.

Как отмечают читатели «Фонтанки», дым от пожара видно даже в центре города, ощущается и запах. Отметим, что место происшествия — недалеко от набережной Обводного канала и городского автовокзала.