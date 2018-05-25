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Общество
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25.05.2018 00:55

США не поверили в ликвидацию ядерного полигона КНДР

США не исключают, что шахты на полигоне для ядерных испытаний в КНДР были взорваны так, что их можно будет использовать в будущем, заявил журналистам высокопоставленный сотрудник Белого дома.

"Сегодня Северная Корея утверждает, что она уничтожила свой ядерный полигон. Мы надеемся, что это так, но на самом деле мы этого не знаем… Может, шахты были разрушены так, чтобы их все равно можно будет использовать в будущем", — сказал он.

По словам чиновника, северокорейская сторона пообещала госсекретарю Майку Помпео и властям Южной Кореи, что будут приглашены международные эксперты и официальные лица, чтобы подтвердить разрушение полигона, сообщает РИА Новости.

"Но это обещание не было сдержано. Вместо этого пригласили журналистов", — сказал он.

По его словам, в итоге на месте не было специалистов, которые могли бы подтвердить, что уничтожение действительно состоялось так, как должно было.

В Северной Корее торжественно взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери. Церемония 24 мая проходила в присутствии иностранных журналистов.

На полигоне также уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и другие обслуживающие объекты. Как говорится в заявлении северокорейских властей, таким образом они надеются «продемонстрировать прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний».


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