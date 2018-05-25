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25.05.2018 00:41

Американский телеканал CNBC сообщил об успешном испытании системы С-500 "Прометей"

Россия провела испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от американской разведки.

По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности – свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", – отмечает телеканал.

Россия не признавала, что система С-500 создана и уже проходит испытания.

Как сообщалось, 15 мая на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу ускорить серийное производство новейшей системы ПВО С-500. По его словам, С-500 сможет "работать на больших высотах, включая ближний космос".

В настоящее время в Вооруженные силы РФ поступает система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В октябре прошлого года командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил "Интерфаксу", что новая система С-500 "Прометей" поступит в войска "ближе к 2020 году".

С-500 – новое поколение систем ПВО "земля-воздух" – универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Источник: Интерфакс


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