Американский телеканал CNBC сообщил об успешном испытании системы С-500 "Прометей"

Россия провела испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от американской разведки.

По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности – свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", – отмечает телеканал.

Россия не признавала, что система С-500 создана и уже проходит испытания.

Как сообщалось, 15 мая на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу ускорить серийное производство новейшей системы ПВО С-500. По его словам, С-500 сможет "работать на больших высотах, включая ближний космос".

В настоящее время в Вооруженные силы РФ поступает система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В октябре прошлого года командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил "Интерфаксу", что новая система С-500 "Прометей" поступит в войска "ближе к 2020 году".

С-500 – новое поколение систем ПВО "земля-воздух" – универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.