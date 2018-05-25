Робби Уильямс спел петербуржцам про русского олигарха

Выступление звезды предвосхитил миллиардер Алишер Усманов.

Уильямс исполнил свой хит Party like a Russian (Веселись, как русский). Песня рассказывает о роскоши и безудержном веселье. Клип к ней снимался в дворцовых интерьерах. Фигуру певца в нём украшают балерины. Сингл записан в 2016 году.

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе главы Франции, Японии и МВФ, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "Зкономика доверия». В этом году он принял более 15 тысяч участников.