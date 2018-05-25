Путин извинился перед инвесторами за опоздание

Президент России Владимир Путин извинился перед зарубежными инвесторами за опоздание на встречу поздним вечером 24 мая в Петербурге шуткой о работе президентов. Её транслировал телеканал "Россия24".

Глава государства пришел на встречу с представителями международного инвестиционного сообщества с опозданием. До этого у него были переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которые длились более трех часов. Затем лидеры более часа отвечали на вопросы журналистов.

"В начале нашей беседы хочу перед вами извиниться, что наша встреча затянулась. Мы только что закончили переговоры с французской делегацией и президентом Макроном", — сказал Путин.

"В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать — все так затягивается на неопределенное время, в отличие от вас — от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов", — пошутил российский лидер.