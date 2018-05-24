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24.05.2018 23:44

Манчини о "Зените": Мне там было хорошо

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини в беседе с журналистами рассказал о том, каково ему было работать в российском клубе. Слова итальянца приводит Calciomercato 24 мая.

«Мне там было хорошо. Я обрел чудесный опыт в Санкт-Петербурге, а Сарри должен сделать свой выбор сам», — заявил 53-летний тренер сборной Италии после того, как его попросили прокомментировать вероятное назначение итальянца Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита». Имя Сарри фигурировало в списке кандидатур руководства питерского клуба.

13 мая Манчини официально покинул «Зенит». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Еще до того, как специалист покинул российский клуб, появилась информация о его готовящемся назначении на пост главного тренера сборной Италии.

Летом 2017 года Манчини, известный по своей работе с «Манчестер Сити», «Интером», «Лацио» и «Галатасарае», возглавил «Зенит». Под руководством итальянца петербуржцам не удалось попасть в Лигу чемпионов, так как они заняли пятое место по итогам Российской футбольной премьер-лиги.

Среди новых наставников команды чаще всего называют Сергея Семака.


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