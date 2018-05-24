Путин резко ответил французскому журналисту о судьбах Сенцова и Вышинского

Российский журналист Кирилл Вышинский на Украине обвиняется в госизмене за его работу именно в качестве журналиста, странно, почему европейских коллег не интересует его судьба в отличие от судьбы украинского режиссера Олега Сенцова, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров. Её трансляцию из Петербурга вечером 24 мая вёл телеканал "Россия24"

"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине. Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский — ред.). Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно", — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос французского журналиста.

Путин призвал "внимательно относится ко всем происходящим процессам в Европе, в восточной, в западной, на любых континентах".

"Мы знаем, что добросовестные и мужественные журналисты, работая особенно в условиях конфликтных ситуаций, подвергаются часто опасностям, рискуют своей жизнью, даже погибают. Мы относимся к таким людям с огромным уважением и считаем, что их деятельность, их жизнь должны быть защищены. Мы со своей стороны будем делать все для этого. Но давайте будем объективными, обстоятельными, только так можно решать любые вопросы, иначе не будет никакого доверия друг к другу", — отметил глава российского государства.

Ранее участницы группы Pussy Riot попросили президента Франции потребовать от Владимира Путина освободить осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Отрытое письмо Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Ольги Борисовой опубликовала газета le Monde.

«Мы знаем, что вы встретитесь с Владимиром Путиным 24 и 25 мая, и настоятельно просим вас потребовать от него немедленно освободить Олега Сенцова и вернуть его на Украину», — написали Pussy Riot.