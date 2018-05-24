"БМВ" сбил двух человек на Просвещения

Серьёзное ДТП произошло вечером 24 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, в 19:40 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем "БМВ", сбил двух человек. Это случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода. Старший мужчина, 1974 года рождения, получил тяжёлые травмы. Младший, 1997 года рождения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.