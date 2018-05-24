Участницы Pussy Riot призвали французского президента потребовать от Путина освободить Сенцова

Участницы группы Pussy Riot попросили президента Франции потребовать от Владимира Путина освободить осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Отрытое письмо Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Ольги Борисовой опубликовала газета le Monde.

«Мы знаем, что вы встретитесь с Владимиром Путиным 24 и 25 мая, и настоятельно просим вас потребовать от него немедленно освободить Олега Сенцова и вернуть его на Украину», — написали Pussy Riot.

Активистки, считают, что если российские власти не освободят Сенцова и других украинских политзаключенных, Франция должна будет бойкотировать чемпионат мира по футболу.

По их словам, для всего мира режиссер стал символом крымского сопротивления. Освободить его просили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, представители Канского и Венецианского кинофестивалей, коллеги из киноиндустрии.

14 мая осужденный на 20 лет по обвинению в терроризме Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Встреча Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.