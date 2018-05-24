Макрон надеется приехать на финал мундиаля в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, если сборная его страны выйдет в финал, при этом он отметил, что визит на турнир может стать еще одним поводом для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Петербурге 24 мая журналисты спросили Макрона, готов ли он приехать в Россию, чтобы поддержать свою команду. Трансляцию вел телеканал "Россия24".

"Я надеюсь приехать поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее", — заявил Макрон.

Он также сообщил, что предстоящий футбольный турнир может стать еще одним поводом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поскольку я по натуре оптимист, я могу сказать с уверенностью, что когда я приеду, чтобы поддержать через несколько недель нашу команду, тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным. Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе", — сообщил Макрон.

Финал кубка мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе, в Петербурге.