Россельхознадзор уточнил, кто еще может быть причастен к приглашению сальмонеллы в Мариинку

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отреагировала на публикацию «Фонтанки» fontanka.ru/2018/05/23/143/ о происхождении куриной печени, ставшей причиной отравления артистов Мариинского театра. «Зеленый» свет продукту давало еще одно ведомство.

Как следует присланного 24 мая в редакцию «Фонтанки» заявления Россельхознадзора, ветеринарное свидетельство на продукцию птицефабрики «Элинар-бройлер» выдало Главное управление ветеринарии Московской области (ГУВМО).

«Оно не входит в систему Россельхознадзора и нам не подчиняется», – уточнили в федеральной структуре.

В ГУВМО подтвердили выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на печень «Элинар-бройлер».

«Продукция подвергалась ветеринарно-санитарным экспертизам в лабораториях. Результаты были отрицательными, в том числе на сальмонеллу», – утверждают в управлении.

Печень раздора прибыла в Петербург в составе 1,5-тонной партии «Субпродукты цыплят-бройлеров мороженые». Справку о безопасности товара ветслужба составляла на основании двух заключений. Их выдали подведомственные Россельхознадзору учреждения – ФГБУ «Тульская межобластная ветлаборатория», которая проверяла на наличие нежелательных бактерий, и Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория. Она выискивала и не нашла грипп птиц.

С признаками отравления в больницу обратились более двадцати артистов Мариинского театра. Они отобедали в служебной столовой днем 21 мая. Медики диагностировали сальмонеллез fontanka.ru/2018/05/22/135/.

Контракт на питание гостей и сотрудников театра заключен с компанией «Петрос» fontanka.ru/2018/05/22/029, входящая в ресторанную группу Ginza Project. Закупка печени была произведена у петербургского поставщика, которому, в свою очередь, товар предоставили на реализацию со всеми ветеринарно-сопроводительными документами. На данным момент Роспотребнадзор не располагает данными о нарушении петербургскими компаниями условий хранения и обработки.