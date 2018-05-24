На Невском начали монтировать новые остановки

По четной стороне Невского проспекта началась замена остановочных павильонов. Появляются не те " умные остановки", о которых шла речь ранее.

Фото работ прислали читатели "Фонтанки". Замена идет по четной стороне Невского проспекта. Судя по снимкам, речь идет о модели, разработанной около 20 лет назад Норманом Фостером для компании JCDecaux. Она является одним из собственников Russ Outdoor, которая является арендатором павильонов.

"Фонтанка" подробно писала о ситуации, которая сложилась с так называемыми "умными" остановками в Петербурге. Предполагалось, что к ЧМ-2018 по футболу поставят около 100 инновационных павильонов. Однако конкурс среди рекламных операторов на аренду конструкций разыграли без учета этих планов. В итоге победитель Russ Outdoor согласился поставить лишь прежнюю разработку JCDecaux. По состоянию на начало апреля эту идею в Смольном забраковали.