Путин об отмене встречи лидеров США и КНДР: Ким Чен Ын сделал все, что обещал

Сюжет Северная Корея в преддверии так и не состоявшегося саммита с США выполнила все обещания, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Петербурге 24 мая по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию ведет телеканал "Россия24".

"Ким Чен Ын со своей стороны сделал все, что он предварительно обещал сделать — взорвал даже там тоннели и шахты на своём полигоне. А после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны США", — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Отметим, сегодня, 24 мая в КНДР показательно демонтировали единственный ядерный полигон.

Сам Дональд Трамп ранее неоднократно крайне невежливо отзывался о Ким Чен Ыне: он называл его "коротышкой с ракетой" и "животным, которое уничтожает своих граждан". Северокорейский лидер за словом в карман тоже не лез – Трампа он назвал "сумасшедшим американским стариком"

Напомним, 27 апреля прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет.